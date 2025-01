Furto nella notte presso il market “Tutti i giorni” in viale Poetto.

I malviventi, forse 2 uomini, hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare la porta e accedere ai locali. Una volta all’interno, i ladri hanno portato via la cassaforte. Il bottino sarebbe piuttosto ingente e ammonterebbe a circa 40 mila euro.

Sul posto la polizia.