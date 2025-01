Sono iniziate le operazioni di collaudo per il tratto tra piazza Ingrao e via Dei Mille che, “salvo maltempo, dovrebbero concludersi la prossima settimana.”

Il secondo lotto resterà ancora chiuso nei prossimi mesi con dei tempi ancora incerti dal momento che il ritrovamento di reperti archeologici rende difficile una chiara previsione.

Per evitare che i lavori rendano poco fruibile la viabilità e la pedonalizzazione del quartiere Marina,

E’ stata studiata con attenzione la segnaletica che nel nuovo tratto di via Roma permetterà l’ingresso e l’uscita dei veicoli dal quartiere e il collegamento pedonale con la nuova passeggiata utilizzabile da subito. Da viale Regina Margherita si potrà svoltare in via Roma e da via Roma proseguire in viale Diaz, oppure svoltare in via Pirastu. Da viale Bonaria, ugualmente, si potrà accedere in via Roma, “fermo restando il prosieguo dei lavori del secondo e ultimo lotto del cantiere” che lascia qualche incognita.

A breve la riapertura anche di piazza Matteotti dove la “volontà dell’Amministrazione è quella di rendere vivibile la piazza attraverso l’inserimento di attività commerciali in corso di studio che verranno assegnati con apposito bando”.