Nella serata trascorsa, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno tratto in arresto un uomo di 43 anni, originario del Portogallo e residente nel capoluogo, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare.

L’intervento è stato attivato dopo la richiesta pervenuta al numero unico 112 da parte dell’ex moglie dell’arrestato, residente in città. La vittima ha segnalato che l’uomo si era presentato presso la sua abitazione, contravvenendo a un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria, che gli vieta di avvicinarsi alla donna e al domicilio familiare. L’uomo, privo di una dimora fissa e già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, è stato immediatamente raggiunto e fermato.

Dopo essere stato posto in sicurezza, è stato condotto presso il Comando per l’espletamento delle formalità di rito. Successivamente, è stato trasferito nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza per direttissima.