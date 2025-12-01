Il centro cittadino si prepara a trasformarsi in un’isola di luci e magia. Con l’inaugurazione prevista per questa sera, prende ufficialmente il via il Villaggio di Natale 2025, uno degli appuntamenti più attesi dai cagliaritani e dai visitatori. Giunto alla nona edizione, l’evento presenta un programma rinnovato e pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Cagliari in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Corso Vittorio Emanuele II e l’associazione Piazza Yenne, si sviluppa attorno a 39 casette in legno, cuore pulsante dei mercatini.

Undici strutture saranno operative in piazza Yenne fino al 29 dicembre, mentre le altre 27 animeranno il Corso Vittorio Emanuele sino al 6 gennaio. Nel Corso troverà spazio anche la tradizionale Casetta di Babbo Natale, luogo simbolo della festa per i più piccoli, con attività giornaliere, laboratori, animazione e la possibilità per i bambini di consegnare la propria letterina.

L’offerta espositiva si presenta varia e ricchissima: artigianato, enogastronomia e prodotti d’autore compongono un percorso tra culture e tradizioni. Si va dagli accessori vintage alle specialità al cioccolato, dai coltelli sardi alle ceramiche tunisine, dai gioielli tradizionali alla pasticceria siciliana e ai prodotti tipici pugliesi. Non mancano le lavorazioni in pelle, legno, sughero, argilla e vinile, insieme alle eccellenze di quattro aziende agricole che proporranno olio, tartufi, conserve, sottaceti e confetture.

Con l’accensione delle luci e l’apertura delle casette, Cagliari dà ufficialmente il via alle celebrazioni natalizie, offrendo ai cittadini un percorso tra sapori, colori e atmosfere che raccontano lo spirito delle feste.