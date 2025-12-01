Una serata di festa, musica e buon cibo, ma soprattutto un appuntamento dedicato alla solidarietà. Il 12 dicembre, alla Corte in Giorgino, si terrà un evento speciale per sostenere le donne che affrontano la terapia oncologica. L’iniziativa nasce per raccogliere fondi a favore del Progetto INACHIS, promosso dall’Associazione Paravè.

Il progetto ha un obiettivo preciso e profondo: alleviare il trauma della perdita dei capelli, uno dei momenti più difficili del percorso oncologico, attraverso la donazione gratuita di parrucche certificate. Un gesto che può aiutare le pazienti, sia adulte sia pediatriche, a ritrovare forza, dignità e continuità con la propria immagine, sostenendole dal punto di vista emotivo e psicologico.

L’evento del 12 dicembre vuole unire l’aspetto conviviale alla solidarietà. La serata offrirà ai partecipanti un’occasione per condividere lo spirito natalizio, divertirsi e conoscersi, contribuendo allo stesso tempo a un progetto che ha un impatto reale nella vita delle persone in cura. Il ricavato verrà interamente destinato all’acquisto di nuove parrucche per le pazienti oncologiche.

Gli organizzatori sottolineano che, vista la vicinanza della data, è importante prenotare quanto prima per assicurarsi un posto.

Una festa che diventa un gesto di amore verso chi sta affrontando una sfida difficile: questo il cuore dell’appuntamento di Giorgino, dove la comunità si unisce per fare la differenza.