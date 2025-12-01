serenamente è mancato all’affetto dei suoi cari
Antonio Pisanu
Ne danno il triste annuncio i figli Francesco con Marinella,
Giancarlo con Marisa, Sergio con Cristina, Marco , le nipoti Federica con Marco,
Ilaria con Alex ed Elisabetta con Fabio ed il pronipote Tommaso.
I funerali avranno luogo martedì 2 Dicembre alle ore 11.00
nella Parrocchia Immacolata Concezione a Barumini.
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino