Un volto sorridente, scolpito sui muri del quartiere che ha amato. Un abbraccio silenzioso e commosso, che attraversa cemento, tempo e assenze. A Pirri, in piazza dei Carrubi, gli Sconvolts Cagliari hanno voluto lasciare un segno indelebile per ricordare Fabrizio Marras, detto “Bizietto”, scomparso a soli 33 anni il 19 aprile 2017. Un grande murale campeggia oggi sulla facciata della casa dei suoi genitori. Un’opera realizzata grazie a una raccolta fondi promossa dagli ultras rossoblù per coprire il compenso dell’artista che ha firmato il tributo. L’immagine di Fabrizio, baciato dal sole, si affaccia sulla piazza con due scritte dal forte valore simbolico: “Ciao Bizietto” e “Assenti presenti”, in puro stile ultras. Un modo per dire che, anche se il tempo passa, chi ha lasciato un’impronta vera resta sempre accanto a chi l’ha amato. Tra chi ha seguito ogni fase del lavoro c’è la mamma di Fabrizio, Marcella Busonera, 62 anni, che ha osservato ogni pennellata come fosse una carezza: “Adesso, quando mi affaccio alla finestra, sembra che il mio tesoro sia ancora vivo e mi stia venendo ad abbracciare”, ha detto, con la voce rotta dalla commozione. Un ricordo che non si spegne, un figlio che continua a vivere nel cuore di una madre e nel segno lasciato sui muri di casa. A sette anni dalla sua scomparsa, Fabrizio è ancora lì: presente, come recita il murale, anche se fisicamente assente.