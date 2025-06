Un parco naturale che punta a diventare modello di sostenibilità e tutela ambientale: il Consiglio comunale di Cagliari ha approvato all’unanimità la richiesta alla Regione di un finanziamento di 10 milioni di euro per completare i lavori di riqualificazione del Parco di Molentargius. L’intervento, oltre a recuperare opere rimaste escluse per l’aumento dei costi negli ultimi anni, prevede anche l’installazione di un piccolo parco fotovoltaico destinato a produrre energia per il sistema delle idrovore. Il parco, riconosciuto a livello europeo per il suo ecosistema unico tra saline e zone umide, è già oggetto di un importante progetto di tutela e valorizzazione finanziato con 14,5 milioni di euro. Tuttavia, l’aumento dei prezzi delle materie prime nel biennio 2022–2023 ha impedito la realizzazione completa di alcune opere previste. Il Consorzio del Parco ha predisposto un progetto esecutivo per le opere integrative, già approvato e munito di tutte le autorizzazioni necessarie, compatibile con le normative sugli appalti pubblici. Il finanziamento richiesto permetterebbe l’immediato affidamento dei lavori all’attuale aggiudicatario, garantendo tempi certi e piena coerenza con il Programma Regionale 2021–2027. Nel frattempo, il parco continua a essere al centro di iniziative volte a valorizzarne la vocazione agricola e ambientale. “Oggi a Molentargius alla presentazione del progetto Bee Park, che ha riscoperto la vocazione agricola del parco, con iniziative come l’apicoltura condivisa, la produzione di olio e la creazione di un orto didattico per promuovere la biodiversità”, ha fatto sapere l’assessore all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu. Con questo voto, il Consiglio comunale si impegna formalmente a sostenere l’azione del Consorzio e sollecitare la Regione Sardegna affinché le risorse richieste vengano stanziate al più presto, per restituire alla città e al territorio un parco pienamente fruibile, sostenibile e ancora più attrattivo.