Brutta avventura per un giovane donna sarda in volo da Genova a Cagliari con la compagnia Ryanair. La 36enne ha iniziato ad avere delle violente convulsioni all’atterraggio. Arrivata ad Elmas, è stata subito soccorsa dal personale medico presente in aeroporto e trasportata al Brotzu di Cagliari. La giovane sembra si fosse recata a Genova per alcuni accertamenti medici.