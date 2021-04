“Cagliari assente nel Recovery Plan, addio al tunnel sotto via Roma di Truzzu”

“Cagliari grande assente dal Recovery Plan”, l’accusa è del capogruppo Pd in consiglio comunale Fabrizio Marcello. “Il sindaco Truzzu ha puntato sul tunnel sotto via Roma e mentre a Reggio Calabria sarà finanziato il museo di Zaha Hadid Cagliari (l’archistar che aveva progettato il Betile per Sant’Elia, ndr) non è stata in grado di proporre progetti credibili in linea con gli obiettivi del Next Generation EU”.