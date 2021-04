Sileri: “Passaporto sanitario per la Sardegna? Piano perfetto, ma fu bocciato”

In Sardegna col pass sanitario, come a Taiwan o nelle isole della Grecia. Era il piano proposto dal presidente della Regine Solinas. Lo scorso anno fu bocciato. Ma per il viceministro della Salute Sileri il progetto era ok. “Solinas scrisse a me nel giugno 2020”, ha raccontato il viceministro alla trasmissione Non è l’Arena di Giletti, “c’era un progetto ambizioso e fattibile, anche se con piccole modifiche ne parlai con lui. Per me era perfetto, glielo dissi. Servivano controlli e tamponi e quarantene. Solo che fu bocciato. “Si poteva fare”, ha aggiunto lo scienziato Luca Pani, “anche con la tracciatura dei telefonini”.