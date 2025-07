Una distesa di asfalto bollente, senza un albero che offra ristoro. È questa l’immagine che Simone, cittadino attento all’ambiente e viaggiatore abituale, condivide in un’appello accorato, riferendosi all’enorme area parcheggi del centro commerciale “La Corte del Sole”. “Avete mai notato quanto sia vasta l’area parcheggi della Corte del Sole?”, scrive. “Immaginate durante tutti i mesi estivi quanto caldo possa trasmettere all’atmosfera. Mi domando come sia possibile che chi concepisce un progetto così vasto non pensi a piantare degli alberi da ombra”. Il punto, per Simone, non è solo estetico: “Non i soliti alberelli che vengono piantati in Sardegna.

Alberi che crescono bene, alti e soprattutto veloci”, sottolinea, allegando delle foto in cui si vedono persone rifugiarsi all’ombra di piante considerate “infestanti” dalla cultura urbanistica cagliaritana. “Andate a visitare i parcheggi di tutti i centri commerciali dell’area cagliaritana e vedete quanto caldo sprigionano senza alberi. Viaggio spesso per lavoro e non ho mai trovato questa avversione agli alberi da nessuna parte. Anzi”. Una considerazione che suona come un invito a ripensare le scelte progettuali del passato, e che apre uno spiraglio su quanto ancora si possa e si debba fare per rendere più vivibili gli spazi pubblici, anche quelli dedicati alle auto.