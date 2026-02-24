Prevenzione e cura delle dipendenze, dalla tutela della salute mentale agli effetti del gioco d’azzardo patologico, dell’alcol e delle nuove dipendenze digitali: la giunta comunale di Cagliari ha approvato all’unanimità il protocollo d’intesa con la ASL 8, un accordo strategico per rafforzare l’integrazione tra servizi sociali e sanitari. La delibera, approvata nella seduta del 17 febbraio 2026 presieduta dal sindaco Massimo Zedda, punta a mettere in campo percorsi condivisi di prevenzione, presa in carico e trattamento, con particolare attenzione ai bisogni complessi delle persone più vulnerabili. L’intesa si inserisce nel quadro del Piano locale unitario dei servizi alla persona recentemente approvato dal consiglio comunale, che prevede interventi mirati contro le dipendenze, in continuità con il piano regionale sul gioco d’azzardo patologico. Secondo quanto previsto dall’accordo, Comune e ASL collaboreranno per sviluppare servizi integrati sul territorio, combinando attività di promozione della salute, assistenza specialistica e percorsi di cura di prossimità. La Giunta ha inoltre conferito mandato all’assessora alla Salute e benessere dei cittadini per la firma ufficiale del protocollo. L’iniziativa non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio comunale. L’accordo rappresenta un passo concreto nella strategia dell’amministrazione per rafforzare la rete di tutela e sostegno rivolta a chi è colpito da dipendenze, con l’obiettivo di un approccio più coordinato ed efficace tra servizi sociali e sanitari.