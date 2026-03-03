Il chirurgo Massimo Dessena, direttore della Senologia chirurgica del Policlinico Duilio Casula, è stato nominato “Ambasciatore in rosa di Komen Italia” per il suo ruolo come protagonista nella diffusione e per il supporto dei progetti dedicati alla prevenzione per il tumore del seno.

Il carcinoma mammario, dice Dessena «nel 2024 ha registrato 1.600 nuovi casi nell’isola. Le pazienti in cura al Policlinico Duilio Casula hanno un “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale dedicato” (PDTA), che le guida dalla diagnosi alla cura con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato con la minima aggressività terapeutica». Le donne, prosegue lo specialista «hanno la possibilità di usufruire di un dispositivo wireless per le biopsie, il “BD EleVation”, una tecnologia all’avanguardia che consente diagnosi ancora più tempestive e accurate migliorando la qualità delle cure».

Massimo Dessena ha collaborato a diverse iniziative di informazione e screening per le pazienti tra cui il “Villaggio della salute” al Molo Ichnusa di Cagliari, organizzato da Komen Italia lo scorso ottobre. Durante l’iniziativa sono state effettuate gratuitamente mammografie, ecografie mammarie e visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno.

Alla cerimonia per la nomina degli ambasciatori in rosa, che si è svolta nella Sala della Regina di Montecitorio, lo scorso 24 febbraio, sono intervenuti l’onorevole Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati, e l’avvocato Laura Mattarella, presidente della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, evento simbolo di Komen Italia.