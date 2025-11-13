Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di un 43enne cagliaritano, già noto alle Forze di Polizia.

L’uomo, un cagliaritano domiciliato nel quartiere Is Corrias, deve espiare la pena di un anno e cinque mesi di reclusione per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Rintracciato presso il proprio domicilio, è stato accompagnato in caserma per gli adempimenti di legge e, terminate le formalità, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare come disposto dall’Autorità Giudiziaria.