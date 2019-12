Incidente a Cagliari, anziana travolta sulle strisce pedonali in viale Poetto: è grave

Di



cagliari

Una moto Yamaha XCity guidata da un 54enne residente a Cagliari, mentre percorreva viale Poetto in direzione viale Diaz, ha investito una donna di 85 anni che in quel momento attraversava sulle strisce pedonali. L’anziana al Brotzu in codice rosso