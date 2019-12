Doni di Natale ai bimbi e alla famiglie bisognose, la colletta in pescheria a Selargius

Selargius, via alla raccolta di giochi per i bimbi e alla colletta per i bisognosi. L’iniziativa, ormai una tradizione che va avanti da 4 anni, è di Daniele Turri che nella propria pescheria di via San Martino da 4 anni raccoglie alimenti e giocattoli donati dagli abitanti dell’hinterland cagliaritano per i bimbi del Microcitemico, per quelli delle comunità del cagliaritano e e per le famiglie bisognose di Selargius. L’iniziativa benefica ha contagiato anche altre attività selargine.

“Abbiamo bisogno anche di te”, si legge nell’appello pubblicato sulla pagina Facebook dedicata all’iniziativa, “solo insieme possiamo aiutare il prossimo”. “Lo scorso anno abbiamo 20 cofani di aiuto”, spiega Daniele Turri, “se tutti partecipassimo, se tutti facessimo iniziative del genere il mondo sarebbe migliore”.