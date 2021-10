Cagliari, sì agli spettacoli all’Anfiteatro romano: “Dal 2024 i concerti e la musica torneranno in un luogo magico”

L’Anfiteatro romano di Cagliari, tra meno di due anni, potrà tornare ad ospitare concerti e spettacoli. I lavori del secondo lotto sul monumento, dopo undici anni, sono finalmente ripartiti, e cresce l’attesa per la fine dei cantieri. Ci sarà un terzo step, ma il sindaco Paolo Truzzu assicura: “Il restauro sta andando avanti, abbiamo quasi aggiudicato i lavori del terzo e conclusivo lotto, stiamo facendo le verifiche. Così completeremo il restauro totale e, con questi interventi, si può creare anche un collegamento con l’Orto botanico”. Insomma, quel collegamento “verde” promesso e auspicato per tantissimo tempo, presto sarà realtà. E la parola chiave rimane una: “spettacoli”. Son distantissimi i tempi dei maxi concerti con migliaia di spettatori seduti sulla legnaia, poi eliminata, ma ciò che è certo è che gli eventi, nel cuore di viale Sant’Ignazio, ci saranno: “L’Anfiteatro romano è un luogo magico e noi vogliamo riportarlo anche ad un utilizzo non solo di tipo museale, ma anche di eventi e spettacoli, concerti e musica”, spiega il sindaco.

L’unico intoppo potrebbe arrivare dai tempi del cantiere. Per rispettare il cronoprogramma, è necessario che anche l’aggiudicazione del terzo lotto avvenga in tempi rapidi. Poi, tutto dipenderà dalla velocità degli operai. Con i cagliaritani che, già in questi giorni, hanno sbirciato da oltre i cancelli dell’Anfiteatro per assistere all’inizio del cantiere, fondamentale per far tornare pienamente operativo il monumento.