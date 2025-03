Ancora un episodio di violenza in piena notte a Cagliari.

Un giovane di 21 anni, di Ghilarza, è stato soccorso e accompagnato dal 118 in ospedale dopo aver riportato alcune ferite al termine di una lite in via Mameli.

Si è ipotizzata un’aggressione con un coltello, ma non si escludono ferite provocate dal vetro di una bottiglia.

Sul posto la polizia che ha interrogato i presenti alla ricerca di testimoni, tutti ubriachi.