“Anche quando piove, a parte i dislivelli, è possibile scivolare, in tutto il porticato di via Roma. Basta un attimo di distrazione e la caduta è immediata”. Un dislivello che ha tratto in inganno tante persone, i più fortunati sono solo inciampati altri, invece, sono caduti a terra procurandosi non poche contusioni. L’ultimo caso è stato segnalato un giorno fa sul gruppo social “Cagliari tra passato e presente”: “Il “dislivello maledetto” di via Roma: appena prima della chiesa di San Francesco da Paola per chi arriva dalla stazione, un lieve, ma subdolo, dislivello tra due “lotti” di pavimentazione, da tanti anni fa inciampare le persone. Le segnalazioni non sembrano essere servite perché il famigerato dislivello è sempre lì, a svolgere quotidianamente il suo sporco lavoro” scrive M. Savigni.

Massima attenzione, insomma, a quelle trappole nella passeggiata di via Roma, sotto i portici che ospitano bar e negozi, percorse ogni giorno da centinaia di persone e turisti: basta infatti veramente un attimo per imbattersi nel pericolo a portata di piede.