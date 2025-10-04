C’è anche un cagnolino con tanto di bandana palestinese a sfilare oggi per Gaza. Per la pace, per donne e bambini massacrati da una guerra infinita e cattiva. Cagliari è scesa ancora in piazza, dopo la grande manifestazione di ieri: vuole esserci, vuole portare la sua testimonianza di solidarietà schierandosi contro il massacro.

E, per una volta, gli inevitabili disagi causati dal corteo non sono stati motivo di proteste e malumori. Anzi gli automobilisti, pur bloccati dal corteo in via Roma, hanno applaudito i manifestanti e partecipato strombazzando con i clacson in un simbolico ma netto segnale di partecipazione.

Il corteo è partito da via Garibaldi per poi snodarsi in via Sonnino e via Roma, con cori antifascisti intonati davanti alla sede di Fratelli d’Italia.