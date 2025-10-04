“Non ho mai amato il detto “la mamma dei cretini è sempre incinta”, quindi non lo userò neppure stavolta. Ma resta il fatto che quanto accaduto oggi — l’imbrattamento della sede di un partito da parte di alcuni manifestanti filopalestinesi — è una vergogna. Manifestare pacificamente è un diritto sacrosanto. Imbrattare, distruggere o danneggiare la proprietà altrui è tutt’altra cosa: è inciviltà, è violenza gratuita, è intolleranza travestita da impegno politico”. Lo dice la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Stefania Loi dopo che contro la sede del partito alcuni manifestanti hanno lanciato vernice rossa.

“Mi auguro che il centrosinistra prenda le distanze in modo netto da questi comportamenti e che esprima solidarietà verso chi ne è stato colpito.

Perché la libertà di espressione non può e non deve mai trasformarsi in aggressione”, conclude Loi.