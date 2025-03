A marzo le parrucche per la pazienti oncologiche verrano consegnate direttamente presso i saloni: da Charlibrown il dono prezioso che aiuta a non perdere la forza di lottare contro il cancro.Tanti parrucchieri affiliati all’associazione che supporta chi deve lottare contro il male, “dal 2017 consegniamo gratuitamente parrucche alle pazienti oncologiche e con alopecia.Un progetto, di cui andiamo molto fieri, portato avanti con spirito d’amore verso il prossimo, con impegno costanza e fatica” spiega l’associazione. Ecco dunque le novità e come contattare i referenti: “Carla, la nostra referente per la zona di Cagliari, presso il salone allo 0702946802.Aurora, la nostra referente per la zona Monserrato, al numero 3483652609.Pietro, il nostro referente per la zona Carbonia-Iglesias, al numero 3472336016Le nostre parrucche sono una linea oncologica certificata per pazienti affette da alopecia, studiate e acquistate appositamente per loro dalla nostra associazione.

Chiunque voglia unirsi a noi, ricevere le parrucche nel proprio salone per poterle consegnare gratuitamente alle pazienti è il benvenuto.

Il bene, fatto con il cuore, è la cosa più bella del mondo”. Come, insomma, “lo sono le nostre pazienti alle quali dedichiamo il nostro piccolo dono”.