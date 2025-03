L’sos della mamma di Marco Mameli, ucciso a Carnevale: “Mio figlio non c’è più e noi aspettiamo ancora: siete complici col vostro silenzio”. Struggente post della mamma del 22enne di Ilbono ucciso con una coltellata a Barisardo, Simona Campus non ci sta: “Aspettiamo qualcuno che era presente al carnevale che ha visto qualsiasi cosa. Non siete voi i responsabili della morte di Marco, ma siete complici col vostro silenzio, vi supplico non abbiate paura. Fatevi avanti, Parlate ! Noi aspettiamo ancora… Marcolino vi aspetta ancora…”, parole di grande dolore e di speranza perchè il killer venga trovato al più presto.