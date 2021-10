Paura a Cagliari, una vedova nera velenosa nella scuola di via Garavetti: tutti a casa

Una vedova nera è stata trovata nel giardino esterno della scuola primaria di via Garavetti a Cagliari e il sindaco Paolo Truzzu ha firmato l’ordinanza che prevede la disinfestazione. E così, sabato 23 ottobre, scatterà la disinfestazione. La dirigente scolastica Alessandra Cocco ha pubblicato un documento sul sito ufficiale dell’istituto, confermando la presenza dell’argia e la necessità di far scattare tutte le operazioni utili per eliminare un ragno, l’unico velenoso presente in Sardegna, che può portare anche a febbre e, nei casi più estremi, alla morte.