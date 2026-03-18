Un 28enne di origini algerine, già noto alle Forze di Polizia, è stato arrestato ieri in quanto ritenuto responsabile del reato di furto con destrezza.

L’episodio si è verificato nella centralissima piazza del Carmine, dove una pattuglia dei carabinieri, in transito durante i consueti servizi di controllo del territorio, ha notato il giovane mentre si dava a una precipitosa fuga a piedi. Pochi istanti prima, secondo quanto ricostruito, il 28enne si è avvicinato a un’anziana, riuscendo a sottrarle la borsa per poi tentare di far perdere le proprie tracce.

I militari hanno reagito immediatamente, lanciandosi all’inseguimento. Dopo un breve tratto, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo in totale sicurezza. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita sul posto alla vittima.

Il giovane è stato accompagnato in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.