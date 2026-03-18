Nella giornata di ieri, la polizia ha tratto in arresto in flagranza di reato una donna di 39 anni di Quartu Sant’Elena, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai “Falchi” della Squadra Mobile nell’ambito di mirati servizi antidroga nell’hinterland cagliaritano. Durante la perquisizione della sua abitazione, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato 60 gr. di hashish e 6 gr. di cocaina, oltre alla somma di 2.500 euro di denaro contante e un bilancino di precisione. Il P.M. ha disposto che l’indagata fosse condotta agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima che si è tenuto nella tarda mattinata di ieri a seguito del quale il GIP ha convalidato l’arresto senza applicare alcuna misura e, dopo la richiesta di patteggiamento ha condannato a 10 mesi e 2.000€ di multa.