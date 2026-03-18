Nel corso della serata di ieri, i carabinieri di Selargius hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 56enne del posto, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito durante un ordinario servizio di perlustrazione volto al controllo del territorio, quando i militari hanno individuato l’uomo mentre transitava lungo le vie del centro cittadino. L’atteggiamento sospetto ha indotto i carabinieri a procedere a un controllo, successivamente esteso con una perquisizione presso l’abitazione dell’interessato.

Le attività di ricerca hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro un articolato campionario di sostanze: due pezzi di hashish per un peso complessivo di 50 grammi, una busta contenente 30 grammi di marijuana, cinque sigarette artigianali già confezionate e quattrocento semi di canapa. Oltre allo stupefacente, i carabinieri hanno trovato due bilancini di precisione e una piccola somma in contanti.

L’arrestato è stato accompagnato presso il proprio domicilio e sottoposto al regime dei domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.