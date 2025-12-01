Poetto, rubata la ruota dell’auto in pieno giorno: la denuncia di una residente

Un episodio spiacevole e inaspettato quello segnalato da Ester, residente nella zona del Poetto, che sabato 29 novembre ha vissuto un vero e proprio incubo al rientro dal mare.

La donna racconta di essersi recata a Marina Piccola per godersi un pranzo al sole. «Verso le 12:00 ho parcheggiato la mia Jeep Avenger nei parcheggi sterrati di Marina Piccola» spiega. Una giornata tranquilla, piena di gente che passeggiava, faceva sport e approfittava del bel tempo invernale.

Tutto normale fino alle 16:30, quando il rientro alla sua vettura si è trasformato in una brutta sorpresa: «Mi hanno rubato la ruota anteriore destra, lasciando a terra solo i bulloni». Un furto che lascia Ester incredula, visto l’orario e l’affollamento tipico della zona: «Come è possibile che, in una bella giornata come oggi, in un parcheggio pieno di macchine e persone che andavano e venivano, siano riusciti a rubarmi la ruota in tutta tranquillità?».

La donna lancia un appello a chiunque possa aver visto qualcosa di sospetto tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio: «Se qualcuno ha notato movimenti strani o persone che armeggiavano vicino alla mia auto, chiedo la sua collaborazione».

Ester spera che questo rimanga un episodio isolato e che nessun altro debba ritrovarsi nella stessa situazione. Il suo caso si aggiunge ai vari episodi di furti e danneggiamenti segnalati negli ultimi anni in alcuni parcheggi del lungomare, un tema su cui molti residenti e frequentatori del Poetto chiedono maggiore attenzione.