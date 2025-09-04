Una bellissima storia di solidarietà che arriva alla nostra redazione grazie alla segnalazione di Roberto Marcello Marchi. Un’anziana signora rinuncia a una bottiglietta d’acqua fresca perché non ha con sé i pochi centesimi in più richiesti rispetto a quella non refrigerata. Ma la cassiera decide di pagarla di tasca propria e gliela porge con il sorriso, insieme allo scontrino. È successo in un supermercato del centro storico di Cagliari, sotto lo sguardo commosso dei clienti in fila.

Protagonista del gesto è Sara, giovane dipendente dal volto sorridente e i capelli corvini, che con naturalezza ha scelto di aiutare la donna, visibilmente provata dal caldo. Un atto semplice, quasi istintivo, ma che ha colpito chi era presente in coda, trasformando un momento di difficoltà in un episodio di umanità condivisa.

Un piccolo gesto di generosità che ha dato sollievo a chi ne aveva bisogno e che ricorda come, anche in un contesto quotidiano, la sensibilità verso l’altro possa fare la differenza.