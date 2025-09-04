Tragedia ieri sera alla periferia di Corato, provincia di Bari. Un’auto, forse per evitare un animale, si è schiantata contro un pino. A bordo una mamma con il suo bimbo di 5 mesi. Nell’impatto, il piccolo è stato sbalzato fuori dall’auto. Ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Bari, il bimbo è morto durante la notte. Non destano preoccupazione, invece, le condizioni della mamma.

“Siamo tutti sconvolti e profondamente addolorati per quanto successo. Esprimo la vicinanza alla famiglia mia e dell’intera città. Il piccolo Damiano ha vissuto troppo poco, ma la sua bellezza e vivacità sono entrati nel cuore di tutti noi” le parole del sindaco di Corato, Corrado Debenedittis. “La vita è un mistero che con fede va accettato costruendo una comunione profonda con chi ci ha lasciato, nella consapevolezza che la realtà è più grande dei nostri sensi e della nostra comprensione”.