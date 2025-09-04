Lo Dopo l’intervento di demolizione delle strutture abusive in piazza Medaglia Miracolosa interviene il consigliere Roberto Mura, che apprezza l’azione ma sottolinea la necessità di proseguire con una salvaguardia costante dell’area e della comunità che la vive: “L’intervento di demolizione delle strutture abusive in piazza Medaglia Miracolosa era necessario, urgente e doveroso. Non possiamo che salutare positivamente questa azione, che restituisce finalmente dignità a uno spazio pubblico troppo a lungo sottratto alla comunità. Tuttavia, non possiamo ignorare che tale operazione sarebbe dovuta avvenire almeno un anno fa: il ritardo ha pesato sulla qualità della vita dei residenti e sulla sicurezza dell’intero quartiere. Ora non basta limitarsi alla rimozione delle criticità. Serve una politica reale e continuativa che garantisca vivibilità, decoro e sicurezza duratura in piazza Medaglia Miracolosa. È fondamentale valorizzare non solo l’area in sé, ma anche le persone che la abitano quotidianamente e le realtà educative e sociali che vi operano. Un ruolo centrale in questo percorso lo ha l’asilo comunale gestito dalle suore vincenziane, un presidio educativo e sociale che rappresenta un patrimonio prezioso per il quartiere e per tutta la città. Proprio da queste radici occorre ripartire, costruendo un progetto di riqualificazione e di comunità che riporti al centro la cura del territorio e il benessere delle famiglie. Solo con un impegno concreto e duraturo, che superi l’ottica degli interventi spot, potremo restituire stabilmente piazza Medaglia Miracolosa ai cittadini, facendo di questo spazio un simbolo di rinascita urbana e coesione sociale”.