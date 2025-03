Strade al buio, lampioni spenti o coperti dai rami degli alberi: a Cagliari la scarsa illuminazione sta diventando un problema sempre più serio per pedoni e automobilisti. Le criticità maggiori si registrano negli attraversamenti pedonali nella zona del Poetto e nelle vie principali del centro storico, dove l’assenza di luce aumenta il rischio di incidenti e penalizza anche le attività commerciali. La questione ha raggiunto i banchi del consiglio comunale con un’interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza, quale primo firmatario Ferdinando Secchi. Nel mirino anche i quartieri del Sole e Mulinu Becciu, dove numerose strade restano immerse nell’oscurità, creando disagi e pericoli. I consiglieri chiedono delucidazioni in merito alla recente modifica di bilancio: quali zone hanno già beneficiato di un intervento di ammodernamento e se è previsto un progetto per rinnovare e migliorare l’efficienza energetica del sistema di illuminazione pubblica. L’intento è quello di aumentare la sicurezza, rendere più fruibili gli spazi urbani e tutelare il benessere dei cittadini.