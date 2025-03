Cagliari-Monza, il terzo tempo si gioca tra vino e maialetto arrosto: il “cumbido” dei tifosi sardi ai loro colleghi. “Quello che ci mancherà di più della serie A è questo terzo tempo organizzato magistralmente dai Club del Cagliari! Con alcuni giocatori e il figlio di Riva che di sono fermati a mangiare con i tifosi cosa mai viste da noi” è il commento del Monza Club Lesmo. Solidarietà e fratellanza è così che si è consumato il post partita tra tutti i tifosi: non è mancata anche una passeggiata al mare e il classico selfie con alle spalle la spiaggia del Poetto e la Sella de Diavolo. Il vero sport, insomma, quello che fa bene e unisce, una lezione di vita da divulgare e condividere. Tra i presenti anche “Gabriele Zappa e Roberto Piccoli. È stato un piacere offrirvi un bicchiere di vino e del porceddu. Siete meravigliosi! Agli altri giocatori diciamo: vi aspettiamo nei prossimi post-partita, c’è n’é per tutti” hanno espresso i tifosi rossoblù. E per i tifosi del Monza, “è stato meraviglioso”. Risultato finale? Hanno vinto tutti.