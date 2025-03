Ma togliete una buona volta per sempre quei ” CA.BU.BI. ” che abbruttiscono la Città, che non vengono e che non sono mai stati utilizzati, come questi che vedete nella foto, oltre che a togliere spazi pubblici e intralciano il passaggio delle persone, soprattutto chi ha problemi di deambulazione. Le biciclette ” CA.BU.BI ” dove sono ? e se ci sono state, dove sono andate a finire ?

Marcello Roberto Marchi