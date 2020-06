Cagliari, al Binaghi le tende della protezione civile: montate e mai utilizzate

Tende della protezione civile al Binaghi: montate e mai utilizzate. Giacciono all’interno dell’area ospedaliera completamente vuote. La denuncia è della Fials. “Una ventina di giorni fa al Binaghi sono state tirate su alcune tende della Protezione civile per fare il triage”, denunci Paolo Cugliara, della segreteria provinciale Fials, “la stessa azienda sanitaria, in stato confusionale, ha dato poi disposizione di fare il triage in maniera differenziata. Non capiamo però”, conclude, “perché le tende non siano mai state rimosse”.