Cagliari, ai domiciliari esce per acquistare droga: arrestato in via Seruci

Cagliari, evade dai domiciliari per acquistare della droga. Arrestato 46enne pregiudicato.

Nella mattinata di ieri i “Falchi” della Squadra Mobile hanno notato Franco Onnis, cagliaritano, 46 anni, mentre usciva dal cortile esterno di uno stabile di via Seruci, per raggiungere l’attigua piazza Marghine.

Gli investigatori della Squadra Mobile sapevano che l’uomo era sottoposto alle prescrizioni del provvedimento di affidamento al servizio sociale in regime di detenzione domiciliare per espiare la pena di 4 anni, 5 mesi e 17 giorni.

Bloccato dai poliziotti, è stato sottoposto ad un’accurata perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire sei involucri di eroina (g. 0,38) e cocaina (g. 0,38), che sono stati sequestrati.

Non avendo alcun giustificato motivo per trovarsi fuori dalla propria abitazione, anzi, evidentemente evaso proprio per procacciarsi della droga, Onnis è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di evasione e sanzionato a titolo amministrativo per il possesso delle sostanze stupefacenti.

Giudicato con rito direttissimo, è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.