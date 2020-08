Il duo Granatiero-Pompilio chiude sabato “I Tramonti di Porto Flavia”

Chiusura di sipario sabato 22 agosto davanti allo spettacolare scenario dell’ex miniera di Porto Flavia, a Iglesias, per I Tramonti di Porto Flavia, rassegna musicale organizzata dall’associazione Anton Stadler.

Alle 20,30 sale sul palco il duo di caratura internazionale formato dal soprano Veronica Granatiero e dal chitarrista Luciano Pompilio che proporrà un concerto dal titolo “Las lagrimas de amor y popular anime”.

Il linguaggio universale dell’amore, della passione, dell’amicizia e della saggezza popolare, declinato nei secoli e negli stili, dal Barocco al belcanto, dalla samba al verismo. Ritmi e sonorità differenti plasmati da strumenti eclettici come la voce e la chitarra che ben si piegano al canto sincopato o sillabico di Almeida, al ritmo vivace e schietto di De Falla, al lirismo di Mangorè e Verdi, alla comicità di Rossini e alla grazia di Giuliani. Un’esperienza sorprendente attraverso la musica calda del Mediterraneo e del Sud America.

In collaborazione con il Consorzio turistico dell’Iglesiente prima del concerto chi volesse potrà fare una visita all’ex sito minerario a un prezzo speciale riservato al pubblico della rassegna (per prenotazioni tel. 0781 274507 o 348 317 8065).

I Tramonti di Porto Flavia è realizzato sotto la direzione artistica del bandoneonista e compositore Fabio Furìa, come anteprima del XXII Festival di musica da camera in programma in autunno a Iglesias.