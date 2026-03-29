24 ore prima del violento pestaggio ai danni dell’imprenditore Andrea Zucca, colpito alle spalle e in pieno volto mentre era già a terra da uno sconociuto incappucciato, il Comitato dei residenti di Stampace, tramite il presidente Adolfo Costa, aveva sollecitato le istituzioni per prendere in mano la questione sicurezza nel centro storico di Cagliari. https://www.castedduonline.it/cagliari-cittadini-assediati-da-accattoni-la-situazione-e-tale-che-per-1-euro-puo-succedere-di-tutto/?fbclid=IwdGRjcAQ1l09jbGNrBDWXSWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHrHJ24udugWW9CBGgYMmuqlVMjoDliGpUVbtshx2PV0k7Qqet1zC45Eig0pL_aem_H3h09l8zTBycYbP20fUDLA

“Sicurezza e ancora sicurezza” sbotta Costa, “con le ronde a piedi delle forze dell’ordine”.

“Ieri mattina un altro gravissimo atto ad un commerciante ha funestato il week end .

Abbiamo bisogno di tutele, non di proclami e chiediamo a gran voce un incontro con la Prefetta”.