Maracalagonis, operata d’urgenza la sindaca dimissionaria Francesca Fadda: è nata Beatrice, mamma e piccola stanno bene

Fadda era stata ricoverata questa mattina al Policlinico di Monserrato in seguito a un malore, quasi al termine della gravidanza i medici, guidati da Bruno Piras, Direttore Emergenze Ostetrico-Ginecologiche, in collaborazione con dottoressa Beatrice Vacca, hanno operato Fadda per salvaguardare la salute della mamma e della bimba, che è venuta alla luce alle 18,39.