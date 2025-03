Intorno alle ore 4:30 della scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo sono intervenuti in via Mameli, all’angolo con via Carloforte, in seguito a una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 e rilanciata al 118, riguardante la presenza di una persona riversa a terra in evidente stato di incoscienza.

Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno trovato l’uomo, successivamente identificato come un 53enne residente a Monserrato, incensurato, che presentava lesioni evidenti al volto e appariva in stato confusionale, verosimilmente a causa dell’assunzione eccessiva di alcol. I sanitari del 118, prontamente intervenuti, hanno prestato le prime cure all’uomo, disponendone poi il trasporto d’urgenza presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove si trova attualmente ricoverato fortunatamente non in pericolo di vita.

Dai primi accertamenti è emerso che il 53enne sarebbe stato vittima di una violenta aggressione da parte di un gruppo composto da 4 o 5 persone, ancora in corso di identificazione. Secondo quanto ricostruito l’uomo sarebbe stato ripetutamente colpito con calci e pugni al volto e al corpo, per ragioni al momento ancora ignote. Dopo l’aggressione, gli autori si sarebbero dati rapidamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini, immediatamente avviate, sono ora seguite dai Carabinieri della Stazione di Cagliari Stampace, competente per territorio, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando possibili testimoni, per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire agli autori dell’aggressione.