Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Stazione di Senorbì, con il supporto dei colleghi della Stazione di Cagliari-Villanova, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un 27enne residente a Ortacesus, di professione cuoco, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato rintracciato a Cagliari, al termine di mirate ricerche condotte dai militari, e tratto in arresto in forza di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento è riferito a una condanna definitiva per reati in materia di sostanze stupefacenti, commessi nel capoluogo in due distinti episodi, risalenti al novembre 2022 e al giugno 2023. L’attività investigativa che ha condotto al suo arresto rappresenta l’esito di un lungo percorso giudiziario conclusosi con la condanna definitiva.

Il 27enne, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, dove dovrà espiare una pena di 3 anni e 14 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 15.000 euro, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.