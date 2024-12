Il rombo dei motori e le lacrime degli amici per salutare Matteo. Si terranno domani , nella chiesa di San Michele a Cagliari, i funerali di Matteo Demuro, il 35enne morto sabato scorso in un tragico incidente stradale sulla Statale 125, all’altezza di Campu Omu. L’uomo, appassionato motociclista e noto nel quartiere di Is Mirrionis dove gestiva un autolavaggio, ha perso la vita in uno scontro frontale che ha scosso profondamente la comunità locale.

Alle 14.30, prima della cerimonia funebre, gli amici di Matteo – conosciuto nell’ambiente come “Lupo” – si riuniranno sul sagrato della chiesa con le loro moto per rendergli un ultimo omaggio. “Saluteremo tutti insieme il nostro fratello biker con le nostre moto”, hanno scritto sui social i componenti del gruppo”Bastardi Racing Team” di cui Matteo faceva parte.

L’incidente, che aggiunge un altro nome alla triste lista di giovani vite spezzate sulle strade della Sardegna, ha suscitato dolore e sgomento. Il funerale sarà un momento di grande commozione per amici e familiari, che si stringeranno per salutare Matteo in un addio segnato da lacrime e ruggiti di motori.