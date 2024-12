Che sia inadeguatezza, distrazione o altro, una cosa è certa: d’ora in poi le compagnie aeree che coprono le tratte su Roma e Milano da e per la Sardegna in continuità territoriale devono stare molto attente a non sgarrare. Dopo le migliaia di proteste dei passeggeri, stufi di dover far fronte a decine di ostacoli per poter partire, la regione scende finalmente in campo e assicura tolleranza zero, invitando anzi i sardi a segnalare tempestivamente tutto quello che non funziona.

Intensificati i controlli sulle compagnie coinvolte – Aeroitalia, Ita Airways e Volotea – per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal decreto ministeriale.

“La tutela del diritto alla mobilità è una priorità assoluta – dice l’assessore Barbara Manca – Siamo in contatto quotidiano con i vettori per segnalare disservizi e assicurare soluzioni tempestive”.

Tra le criticità evidenziate, l’autocertificazione per accedere alle tariffe agevolate, la possibilità di rimborso o cambio biglietto fino alla partenza e il mantenimento del call center attivo durante tutto l’orario dei voli. Inoltre, è stato sollecitato lo sconto del 10% per passeggeri con disabilità, obbligo assunto da una compagnia in sede di gara.

L’assessorato monitora anche la trasparenza delle informazioni fornite su siti e app di prenotazione, oltre alla puntualità e qualità complessiva del servizio. Ogni segnalazione degli utenti viene analizzata per garantire miglioramenti concreti.

“La continuità territoriale è un diritto fondamentale. Non tollereremo disservizi che mettano a rischio la mobilità di cittadini e imprese”, ha concluso Manca, invitando i cittadini a segnalare eventuali problemi.