Un destino crudele ha unito due giovanissimi fidanzati, Francesco Giumentaro e Ilaria Gallone, morti in un terribile incidente a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. L’Audi A4 sulla quale viaggiavano si è schiantata contro un guardrail la scorsa notte e purtroppo entrambi hanno perso la vita sul colpo. Francesco era di Ceglie Messapica mentre la bella Ilaria di Latiano. Da tempo avevano deciso di condividere la loro vita e loro passioni. Lui per le auto, lei per il rap la moda, come moltissime giovani di oggi. Francesco lavorava alla Vestas, multinazionale danese che produce e commercializza componenti per pale eoliche. Ilaria studiava studiava presso un Istituto Professionale di Brindisi. Un doppio immenso dolore per amici e parenti di una giovane coppia con tantissimo ancora da vivere.