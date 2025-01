Cagliari: addio alla storica edicola abbandonata sotto i portici tra via Roma e via Sassari: “finalmente” avviata la rimozione

Addio all’edicola abbandonata sotto i portici: avviata la rimozione. Lo ha fatto sapere il consigliere Roberto Mura, tramite un post pubblicato su facebook: “Dopo mesi di segnalazioni, solleciti e battaglie, ce l’abbiamo fatta! L’edicola abbandonata che deturpava l’angolo tra via Roma e via Sassari è fase di rimozione. Ringrazio il Sindaco perché ha ascoltato le richieste mie e di tanti cittadini e attività produttive che non potevano più sopportare questa situazione di degrado”, aggiungendo: “Ora è necessario un ultimo sforzo per trovare una sistemazione sicura e decorosa per queste persone e restituire ai portici di via Roma il lustro che meritano”. La storica edicola, da tempo simbolo di degrado urbano, aveva suscitato l’indignazione di numerosi cittadini che lamentavano la presenza di rifiuti accumulati e la mancanza di sicurezza, alcuni dei quali hanno commentato così la notizia: “Finalmente si procede con la demolizione dell’ex edicola, ormai in disuso, utilizzata da diversi anni come rifugio e bagno dai senzatetto”. La situazione aveva generato numerose segnalazioni alle autorità comunali, diventando uno dei punti critici della gestione del decoro urbano nella zona.