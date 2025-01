Cagliari, disservizi CTM: passeggeri lasciati a terra, la protesta dei cittadini.

Negli ultimi giorni, sono andate in crescendo le segnalazioni di disservizi riguardanti il CTM, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale. I passeggeri lamentano episodi frequenti in cui gli autobus non effettuano le fermate previste, lasciando a piedi studenti e cittadini in attesa. Il racconto di Silvio C. a Casteddu Online: “Vorrei segnalare un forte disservizio a cura CTM. Verso le 15:30, ieri pomeriggio, nella fermata di via della Pineta angolo via dei Colombi, un bus linea 6 direzione capolinea Andorra, malgrado numerose e vistose richieste di fermata per salire a bordo, non rispetta la richiesta e prosegue dritto. Poco prima un altro utente, sulla linea 3, stessa fermata, ha ottenuto stesso trattamento da altri 2 mezzi in transito”. “Uso solamente i mezzi pubblici, non ho un mezzo proprio, questi disservizi capitano troppo spesso”, “Ho segnalato invano diverse altre volte quanto accaduto all’azienda”. “Ci invitano ad usare i mezzi pubblici, nonostante questi non garantiscano un sistema efficiente”, conclude.