Cagliari, pestaggio alla Marinella: rinviato a giudizio Mohammed Serour e gli altri imputati

Sono finiti a processo i quattro imputati ritenuti responsabili del pestaggio davanti al locale La Marinella al Poetto, risalente al dicembre 2022: la vittima un 48 enne di Quartu. Nella giornata di ieri, durante l’udienza preliminare, il gup Michele Contini ha disposto il rinvio a giudizio per il proprietario del locale Mohamed Serour, e i dipendenti: Badara Ndiaye Alioune, Federica Caredda e Mohammed Ilkiwit, accusati di lesioni gravi. La vittima era stata allontanata dal locale poiché avrebbe procurato dei fastidi, l’aggressione sarebbe iniziata all’interno del ristorante. Il titolare e i tre dipendenti si sarebbero scagliati contro l’uomo infierendo con calci e pugni, per poi proseguire sbattendo l’uomo contro un’auto. Al pestaggio avrebbero partecipato altre persone di cui ancora non si conosce l’identità. “La prima udienza dibattimentale è fissata per l’11 dicembre 2025 davanti al Tribunale Ordinario di Cagliari” ha fatto sapere Gino Emanuele Melis, legale della vittima.