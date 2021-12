Cagliari, addio al mastro pasticcere fondatore del ristorante Il Bastione: è morto a 89 anni Salvatore Depau

Ha insegnato a decine di giovani, nel secondo dopoguerra, primi anni Cinquanta, tutti i trucchi per diventare dei bravi pasticceri. Lui, tra impasti, albumi d’uovo e farina, sapeva come destreggiarsi. E nel 1972, diventato un grande esperto di cucina, aveva deciso di aprire una tavola calda diventata poi ristorante, in uno dei punti più invidiabili della città di Cagliari, in viale Regina Elena davanti al Bastione di Saint Remy, tanto che al locale aveva deciso di dargli proprio il nome del famoso monumento.

Salvatore Depau, 89 anni, è morto oggi. Da un mese stava lottando in un letto del reparto di Medicina generale del Policlinico di Monserrato. A ricordarlo, commosso, è uno dei due figli, Alessandro: “Stava male da tempo, era diabetico e ha avuto un grave attacco glicemico. Nell’ultima settimana è peggiorato costantemente, i medici non hanno potuto fare nulla e, anzi, li ringrazio per come si sono presi cura di lui sino all’ultimo. Papà è stato tra i primi mastri pasticceri del dopoguerra, ha insegnato il mestiere a tantissime persone”. E in tanti ora lo piangono: anche se le sue condizioni fisiche non erano al top, stava continuando ad operare nel “suo” ristorante, meta soprattutto di turisti.

“Nel 1974 era attraccata al porto di Cagliari la prima nave da crociera, papà aveva avuto il privilegio di accogliere nel nostro locale i crocieristi”. Amarcord, puro, per un ristoratore molto conosciuto, che era stato tra i primi a sfruttare, intelligentemente, con la giusta accoglienza, i primi gruppi di turisti che arrivavano via mare nel corso del boom degli anni Ottanta. I funerali di Salvatore Depau si svolgeranno mercoledì mattina nella chiesa di Don Bosco, a Selargius.