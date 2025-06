Addio a Salvatore Soddu, 62 anni di Pirri, era il padrone di Kira: lacrime in città per la prematura scomparsa dell’uomo che ha dimostrato quanto è grande l’amore che lega gli esseri umani agli animali. È andato via, “ha raggiunto la sua Kira”: la triste notizia è stata diffusa dai suoi amici tramite i social, sono già centinaia i commenti dedicati a lui.

Tutti conoscevano quell’uomo che era sempre in compagnia del pastore tedesco Kira che, con il frisbee in bocca, passeggiava in via Italia. Direzione parco, per giocare con tutti, in quell’area verde dove ora è rappresentata proprio Kira in un murale. Il dolce cagnolone era morto dopo un male incurabile, lasciando il suo amico Tore nello sconforto. I suoi amici gli avevano regalato, in seguito, un altro cucciolone che ha amato quanto Kira. Oggi, purtroppo, la notizia della sua scomparsa: “Ciao Tore fai buon viaggio eri una persona splendida”.